Badminton | Olimpiadi Tokyo | entra nel vivo il programma di singolari e doppi

Leggi su oasport

(Di martedì 27 luglio 2021) Prosegue spedito il (corposo)delai Giochi Olimpici di. Oggi, martedì 27 luglio, abbiamo assistito ad un numero elevatissimo di incontri per ben quattro tornei, andiamo quindi a fare il punto della situazione sui match disputati al Musashino Forest Sport Plaza. Per quanto riguarda ilo maschile, nel Gruppo C i cinesi Li-Liu hanno sconfitto per 2-0 i giapponesi Kamura-Sonoda. I loro connazionali Endo-Watanabe, invece, nel Gruppo B, hanno piegato 2-0 i danesi Astrup-Rasmussen. Nel Gruppo A gli indonesiani Ahsan-Setiawa hanno avuto la meglio dei sud-coreani Choi-Seo per 2-1. Nel Gruppo C i ...