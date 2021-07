Ammonite - Sopra un' onda del mare | la recensione | una bollente storia lesbo con Kate Winslet e Saoirse Ronan

(Di martedì 27 luglio 2021) Ladiun'del: da Roma 2020 al DVD, la scoperta di un incontro di due anime sole e disperate nell'Inghilterra di metà Ottocento; la paleontologa Mary Anning è realmente esistita, lad'amore solo immaginata. Era stato presentato alla Festa del cinema di Roma 2020, adesso grazie all'uscita homevideo in DVD targata Eagle, è possibile riscoprire il film diretto da Francis Lee che, come vedremo dalladiun'del, racconta la vicenda ...

Dal 28 luglio sarà disponibile Ammonite - Sopra l'onda del mare di Francis Lee, edito sempre in formato DVD. Un'emozionante storia vera, ispirata al personaggio realmente esistito della paleontologa ... La recensione di Ammonite - Sopra un'onda del mare: da Roma 2020 al DVD, la scoperta di un incontro di due anime sole e disperate nell'Inghilterra di metà Ottocento; la paleontologa Mary Anning è real ...