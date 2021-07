50 sanitari no vax | scattano le prime sospensioni

Advertising

MenegazziMarina : RT @GuidoDeMartini: ?? LA BOMBA dei ricorsi del personale sanitario contro l'obbligo vaccinale - Il Tar di Bologna ha accolto il ricorso ma… - danielecampa84 : RT @GuidoDeMartini: ?? LA BOMBA dei ricorsi del personale sanitario contro l'obbligo vaccinale - Il Tar di Bologna ha accolto il ricorso ma… - marisameli2 : @repubblica Se fosse vero, sarebbe lei da sospendere dal lavoro e non gli altri sanitari no vax - CiccioAmar82 : RT @GuidoDeMartini: ?? LA BOMBA dei ricorsi del personale sanitario contro l'obbligo vaccinale - Il Tar di Bologna ha accolto il ricorso ma… - Ritamontegrappa : RT @GuidoDeMartini: ?? LA BOMBA dei ricorsi del personale sanitario contro l'obbligo vaccinale - Il Tar di Bologna ha accolto il ricorso ma… -

Ultime Notizie dalla rete : sanitari vax

il Resto del Carlino

...RICOVERATA A PALERMO La notizia del ricovero della 11enne era stata data dagli organi... In quell'occasione il Governatore siciliano aveva spiegato che i genitori erano "no -", ...Intanto il fronte " no" divide anche iIl “Leonardo da Vinci” diventa quindi il primo aeroporto in Italia a disporre di un punto rapido vaccini all’interno del terminal che si aggiunge all’hub sanitario in funzione ... parte anche con ...PALERMO - L’#AperiVax dell’ufficio del commissario Covid di Palermo torna in una nuova location: lo Stand Florio in via Messina Marine 40. Venerdì 30 ...