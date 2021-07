Ultime Notizie Roma del 26-07-2021 ore 15:10 (Di lunedì 26 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 26 luglio microfono Giuliano Ferrigno settimane di calo seguite da stabilità per la prima volta mostra un aumento del 1% a livello nazionale la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti covid e infatti il 3% Guarda molto bassa rispetto ai picchi dei mesi passati Ma che rispecchia l’aumento dei contatti dei giorni scorsi Quanto costa il monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali aggiornato dal 25 luglio e sta ancora stabile dei primi di luglio è pari al 2% il numero di posti letto in terapia intensiva occupato da pazienti covid-19 Sardegna e Sicilia le due regioni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 26 luglio microfono Giuliano Ferrigno settimane di calo seguite da stabilità per la prima volta mostra un aumento del 1% a livello nazionale la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti covid e infatti il 3% Guarda molto bassa rispetto ai picchi dei mesi passati Ma che rispecchia l’aumento dei contatti dei giorni scorsi Quanto costa il monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali aggiornato dal 25 luglio e sta ancora stabile dei primi di luglio è pari al 2% il numero di posti letto in terapia intensiva occupato da pazienti covid-19 Sardegna e Sicilia le due regioni ...

Advertising

fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - SkyTG24 : Covid, in Cina 76 nuovi casi: non accadeva da gennaio - iFonz87 : RT @DomaniGiornale: ??EMERGENZA IN #SARDEGNA ?? Boschi, pascoli, case e aziende agricole inghiottite dalle fiamme con danni milionari. Nella… - alice_cosm : RT @DomaniGiornale: ??EMERGENZA IN #SARDEGNA ?? Boschi, pascoli, case e aziende agricole inghiottite dalle fiamme con danni milionari. Nella… -