Ultime Notizie Roma del 26-07-2021 ore 13:10 (Di lunedì 26 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio argento Nei 100 stile libero e bronzo di martinenghi Nei 100 rana a Tokyo nel tiro a volo Diana bacosi ha vinto l’argento nella gara di skate in mattinata storico argento della 4 x 100 stile libero la prima volta di sempre Nico martinenghe bronzo Nei 100 rana grazie a un gran finale la Sardegna che sta bruciando da 60 ore decreta lo Stato d’emergenza pesante bilancio del Vasto incendio scoppiato in provincia di Oristano e non ancora del tutto quasi 1500 persone sfollate sistema che le fiamme abbiano percorso circa 20.000 ha mandato è ancora provvisorio case e aziende sono ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio argento Nei 100 stile libero e bronzo di martinenghi Nei 100 rana a Tokyo nel tiro a volo Diana bacosi ha vinto l’argento nella gara di skate in mattinata storico argento della 4 x 100 stile libero la prima volta di sempre Nico martinenghe bronzo Nei 100 rana grazie a un gran finale la Sardegna che sta bruciando da 60 ore decreta lo Stato d’emergenza pesante bilancio del Vasto incendio scoppiato in provincia di Oristano e non ancora del tutto quasi 1500 persone sfollate sistema che le fiamme abbiano percorso circa 20.000 ha mandato è ancora provvisorio case e aziende sono ...

Advertising

fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - SkyTG24 : Covid, in Cina 76 nuovi casi: non accadeva da gennaio - salidaparallela : RT @AndreaPecchia1: Ma perché la Rai deve fare così? Puoi fare le #Olimpiadi su un solo canale e fai il #tg2 durante il #nuoto? Che poi, se… - ciolonap : RT @fanpage: Anche Giorgia Meloni si è vaccinata contro il Covid-19 -