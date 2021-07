Triathlon | Olimpiadi Tokyo | Pozzatti | “Livello incredibile | non cerco scuse” | Stateff | “Non al mio livello nella corsa”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Kristian Blummenfelt si laurea campione olimpico di2021gara individuale maschile che ha aperto il programma deldavanti al britannico Alex Yee, argento, ed al neozelandese Hayden Wilde, bronzo. Il norvegese ha confermato di essere un atleta diassoluto e ha impreziosito un palmares già molto corposo. Giornata tutt’altro che scintillante invece per i colori azzurri. Gianlucae Delian, infatti, non sono andati oltre la 37a e 39a posizione. I due atleti italiani, dopo un avvio tutto sommato regolare, hanno ceduto posizioni nei ...

TOKYO - Prosegue l'avventura dell'Italia alledi Tokyo, arrivata alla quarta giornata di gare con un totale di 9 medaglie conquistate (...30 -: Gara donne 3:43 - NUOTO : Finale 200m ...Caso di positività, non al Covid, ma al doping, alledi Tokyo 2020. L'atleta ucraina Yuliya Yelistratova è risultata positiva all'Epo in un ...dalla start list della gara diin ...Kristian Blummenfelt si laurea campione olimpico di Tokyo 2021 nella gara individuale maschile che ha aperto il programma del triathlon davanti al britannico Alex Yee, argento, ed al neozelandese Hayd ...L'atleta medaglia d'oro del triathlon maschile Blummenfelt si è fatto notare anche per la mise "trasparente" esibita a Tokyo 2020.