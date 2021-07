Tokyo 2020, la diretta della terza giornata: Staffetta 4X100 sl e Bacosi d'argento, Garozzo si arrende in finale nel fioretto (Di lunedì 26 luglio 2021) terza giornata di Olimpiadi a Tokyo 2020 con l'Italia che arriva con un bottino di cinque medaglie: una d'oro, una d'argento e i tre bronzi di ieri, rimpolpati tra la notte e la prima... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 luglio 2021)di Olimpiadi acon l'Italia che arriva con un bottino di cinque medaglie: una d'oro, una d'e i tre bronzi di ieri, rimpolpati tra la notte e la prima...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - martamaimone : RT @Eurosport_IT: MARTINENGHI È UN AUTENTICO SILURO ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming Rivivi la finale dei… - Reberebby215 : RT @yleniaindenial: Daniele Garozzo oro a Rio 2016 e adesso in finale a Tokyo 2020, GRANDISSIMO. #Tokyo2020 -