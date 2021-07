Tokyo 2020, Diana Bacosi argento nello skeet (Di lunedì 26 luglio 2021) Diana Bacosi ha conquistato la medaglia d’argento nello skeet femminile, specialità del tiro al volo, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 38enne azzurra, vincitrice dell’oro ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016, torna sul podio olimpico arrendendosi solo all’americana Amber English, che si mette al collo l’oro vincendo la sfida finale per 56-55. Bronzo alla cinese Meng Wei. Per l’Italia è l’ottava medaglia in questa edizione dei Giochi Olimpici. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021)ha conquistato la medaglia d’femminile, specialità del tiro al volo, alle Olimpiadi di. La 38enne azzurra, vincitrice dell’oro ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016, torna sul podio olimpico arrendendosi solo all’americana Amber English, che si mette al collo l’oro vincendo la sfida finale per 56-55. Bronzo alla cinese Meng Wei. Per l’Italia è l’ottava medaglia in questa edizione dei Giochi Olimpici. L'articolo proviene da Italia Sera.

