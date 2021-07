Temptation Island | cosa è successo dopo la fine del programma?

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’ultima puntata di2021 andrà in onda il 27 luglio su Canale 5. Questa edizione ha soddisfatto tutte le aspettative del pubblico perché si è rivelata ricca di colpi di scena. In particolare, la coppia formata da Valentina e Tommaso, seppur separatasi prematuramente, è stata al centro di polemiche e discussioni. C’è molta curiosità riguardo al futuro dei concorrenti che hanno preso parte al. Nelle ultime ore, sui social network, stanno prendendo piede alcune indiscrezioni su Tommaso e Alessandro. Sappiamo per certo che il primo,il tradimento ai danni di Valentina, è tornato single, ...

Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, il villaggio che ospitain Sardegna è andato a fuoco. La natura dell'incendio sarebbe dolosa. Il villaggio, divenuto famoso per il reality dell'estate, è andato a fuoco nella scorsa notte.Il villaggio, noto alle cronache televisive per essere la location di, è andato a fuoco. Nelle scorse ore, parte del Resort Relais In Morus è andato distrutto per una raffica di fiamme; un incendio che non ha nulla a che fare con il fuoco che sta ...Villaggio di Temptation Island a fuoco: incendio doloso, avviate indagini per risalire al responsabile, era accaduto anche lo scorso anno.Anche il residence in cui girano Temptation Island è andato a fuoco, ma per motivi diversi da quelli che stiamo sentendo in questi giorni.