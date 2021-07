Rifiuti sversati nel mare del Litorale Domizio-Flegreo | 28 denunce e 13 sequestri

(Di lunedì 26 luglio 2021) 28, 13, 22 cantieri individuati, questo il bilancio dell’operazione eseguita negli ultimi due mesi dai Carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari: una complessa campagna di controlli per reprimere i fenomeni di abbandono die di sversamenti illeciti da parte di imprese che operano nelle aree del. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

OraWeb_TV : Sequestrate a Castelmola, due discariche abusive di rifiuti per oltre 12.000 mq: rifiuti speciali e materiale di ri… - Nebrodinotizie : L'operazione della @GDF, a pochi giorni di distanza dall’ultimo sequestro. L'estensione complessiva è 12mila metri… - live_messina : Castelmola (ME), RIFIUTI SPECIALI e materiale di risulta DIRETTAMENTE SVERSATI SUL TERRENO. Sequestrate due discari… - MDiretta : Sequestrate a Castelmola due discariche abusive, rifiuti speciali sversati vicino a terreni coltivati A pochi giorn… - enricodigiacomo : SEQUESTRATE DUE DISCARICHE ABUSIVE DI RIFIUTI DI OLTRE 12.000 MQ. RIFIUTI SPECIALI E MATERIALE DI RISULTA DIRETTAME… -

... per farli stare almeno a breakeven, importiamo nella nostra provincia tonnellate e tonnellate di". Racconta con passione le battaglie per un territorio in cui vengono"il 50% dei ......", ha denunciato ad Afp l'ingegnere ambientale e virologo Federico Restrepo, esperto colombiano che risiede e lavora nel paese."É stato fatto un accordo con un'azienda (che trasporta...I consiglieri di opposizione Mangano, Gazia, Liotta e Scafidi ha chiesto all'ARPA e ai carabinieri del NOE di effettuare un sopralluogo ispettivo ...Dopo un lungo anno di sosta, dovuto alla pandemia del Covid- 19, la festa di “Avvenire” di Lerici riaccende i motori ed invita tutti i suoi tanti amici a ritrovarsi sabato prossimo. Sarà un’edizione r ...