Rally del Bitcoin che torna sopra quota 39 mila dollari (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Bitcoin, la più popolare delle criptovalute, torna sopra quota 39 mila dollari per la prima volta in un mese e inverte la rotta rispetto ai recenti sell-off. Alle 9 (ora italiana) di lunedì scambia a 38.841 dollari, in aumento del 12,8% nelle ultime 24 ore (in cui ha toccato un massimo di 39.280 dollari), secondo dati CoinMarketCap. Gli altri crypto-asset si muovono nella stessa direzione: Ethereum guadagna oltre il 9% a 2.362 dollari, Binance il 7% a 321 dollari e Cardano l’11% a 1,36 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Il, la più popolare delle criptovalute,39per la prima volta in un mese e inverte la rotta rispetto ai recenti sell-off. Alle 9 (ora italiana) di lunedì scambia a 38.841, in aumento del 12,8% nelle ultime 24 ore (in cui ha toccato un massimo di 39.280), secondo dati CoinMarketCap. Gli altri crypto-asset si muovono nella stessa direzione: Ethereum guadagna oltre il 9% a 2.362, Binance il 7% a 321e Cardano l’11% a 1,36 ...

Advertising

EstebBeltramino : Auto:a Monza il sogno del Rally Italia Talent, è prima volta #motori - infoiteconomia : Cardano in rally e del 10% Da - lautomobile_ACI : Dopo aver annunciato a fine 2020 la partecipazione alla @Dakar 2022, @Audi ha già iniziato a testare in Germania e… - DividendProfit : XRP in rally e del 10% Da - DividendProfit : XRP in rally e del 10% Da -