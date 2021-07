Orrore sul bus: ragazza disabile violentata dagli autisti (Di lunedì 26 luglio 2021) Una storia terribile che fa rabbrividire. La vittima è una giovane donna che incoraggiata dal suo fidanzato, ha denunciato l’accaduto. Lei è una ragazza disabile e, a turno, hanno abusato di lei su di un pullman di linea a Taranto. La terribile tragedia è venuta a galla solo dopo che la ragazza ha denunciato tutto ai Carabinieri. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 26 luglio 2021) Una storia terribile che fa rabbrividire. La vittima è una giovane donna che incoraggiata dal suo fidanzato, ha denunciato l’accaduto. Lei è unae, a turno, hanno abusato di lei su di un pullman di linea a Taranto. La terribile tragedia è venuta a galla solo dopo che laha denunciato tutto ai Carabinieri. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

