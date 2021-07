“Ora è per sempre”. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il momento è arrivato. Con tutta la famiglia (Di lunedì 26 luglio 2021) momento troppo emozionante per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma soprattutto per l’influencer italo-persiana. E questa situazione chiude definitivamente ogni porta ad Elisabetta Gregoraci, messa dunque da parte. Si è quindi materializzato un evento che sembrava difficile da realizzare, invece alcune foto postate dalla stessa giovane hanno fatto impazzire di gioia i suoi follower. Immagini che hanno immediatamente fatto il giro della rete, vista l’importanza delle stesse e la sua inattesa pubblicazione. Nei giorni scorsi Pierpaolo non ha potuto fare altro che festeggiare il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)troppo emozionante per, ma soprattutto per l’influencer italo-persiana. E questa situazione chiude definitivamente ogni porta ad Elisabetta Gregoraci, messa dunque da parte. Si è quindi materializzato un evento che sembrava difficile da realizzare, invece alcune foto postate dalla stessa giovane hanno fatto impazzire di gioia i suoi follower. Immagini che hanno immediatamente fatto il giro della rete, vista l’importanza delle stesse e la sua inattesa pubblicazione. Nei giorni scorsinon ha potuto fare altro che festeggiare il suo ...

