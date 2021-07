Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo: il CIO concede un posto in più nella 10km per permettere l’ingresso di Vitaliy Khudyakov (Di lunedì 26 luglio 2021) Il CIO ha concesso un posto aggiuntivo per la quota dei nuotatori nella “maratona” di Tokyo 2020, che consentirà quindi al kazako Vitaliy Khudyakov di competere nella gara dei 10 chilometri. Il ventisettenne infatti aveva presentato ricorso contro la sua estromissione dalla lista di partenza, ma il CAS ha ora confermato che la questione è stata risolta amichevolmente. Cos’era successo esattamente? Khudyakov aveva vinto l’oro ai Campionati Asiatici di Nuoto in acque libere nell’aprile 2019, e riteneva che fosse già un evento di qualificazione olimpica. ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Il CIO ha concesso unaggiuntivo per la quota dei nuotatori“maratona” di2020, che consentirà quindi al kazakodi competeregara dei 10 chilometri. Il ventisettenne infatti aveva presentato ricorso contro la sua estromissione dalla lista di partenza, ma il CAS ha ora confermato che la questione è stata risolta amichevolmente. Cos’era successo esattamente?aveva vinto l’oro ai Campionati Asiatici diin acque libere nell’aprile 2019, e riteneva che fosse già un evento di qualificazione olimpica. ...

La Chimera Nuoto centra tre medaglie regionali nel fondo ArezzoNotizie

