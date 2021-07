Maria De Filippi e i retroscena a Uomini e Donne: “Quando Gemma si è presa la secchiata d’acqua da Tina (Di lunedì 26 luglio 2021) Maria De Filippi è una delle conduttrici che più spesso è al centro dell’attenzione pur restando ad osservare anche nelle sue trasmissioni. Infatti, in una lunga chiacchierata concessa a La Stampa, la presentatrice della rete ammiraglia Mediaset ha parlato di tv e di aneddoti del suo lavoro. Nel grande circuito televisivo ben noto al pubblico, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 luglio 2021)Deè una delle conduttrici che più spesso è al centro dell’attenzione pur restando ad osservare anche nelle sue trasmissioni. Infatti, in una lunga chiacchierata concessa a La Stampa, la presentatrice della rete ammiraglia Mediaset ha parlato di tv e di aneddoti del suo lavoro. Nel grande circuito televisivo ben noto al pubblico, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MonicaCirinna : #uominiedonne avrà come tronista una ragazza in transizione M to F. Brava Maria De Filippi che, in modo pragmatico… - giornali_it : Maria De Filippi: “Raffaella Carrà icona gay? Icona e basta” #26luglio #QuotidianiOnline #Fanpageit #PrimoPiano - pairsonnalitesF : Maria De Filippi si pronuncia sul DDL Zan: le parole della signora di Mediaset: Già dopo l'approvazione dei matrimo… - pairsonnalitesF : Maria de Filippi spiega la sua posizione sul DDL Zan: Non solo, era riuscita a portare nel pomeriggio di Canale 5 s… - Josephdrummer90 : @Illegal_Fuxia @bragoccia Arriverà ?? , quando sono giù dico c'è Maria de Filippi nel caso ahahaahan torna il sorriso ?? -