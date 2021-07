Manoscritti e miniature | la città ritrova il suo illustre figlio

(Di martedì 27 luglio 2021) Del conflittuale, complesso rapporto fra Dante e Firenze, Giovanni Villani nella sua Nuova Cronica (1322-1348) ci dà una sintesi illuminante: «Questo Dante fue onorevole e antico cittadino di Firenze e ’l suo esilio di Firenze fu per cagione, che quando messer Carlo di Valos de la casa di Francia venne in Firenze l’anno MCCCI, e caccionne la parte bianca, il detto Dante era de’ maggiori governatori della nostrae di quella parte, bene che fosse guelfo; e però sanza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manoscritti miniature

Il Manifesto

... propone più di 80 opere tra sculture, dipinti, tappezzerie e preziositra i quali ... Le raffinateche decorano il messale sono attribuite alla mano del celebre miniatore fiammingo ...... esposto nelle sale del Museo, ma anche di cimentarsi nella produzione dei codicimedievali, trae scrittura carolina. Sono previste tariffe particolarmente ridotte ed agevolate ...Demon Slayer vanta un fandom davvero ampio, sia per la versione a fumetto che per l'adattamento animato. Il manga ha fatto registrare vendite da record, e ...Una grande mostra al British Museum ripercorre la vicenda che portò all’uccisione del prelato. La sua figura fu segno di contraddizione per i regnanti inglesi ...