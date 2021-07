Lombardia: Consiglio regionale approva rendiconto 2021 (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Regione Lombardia sostiene e finanzia la formazione di qualità anche nel campo della cultura e dell'artigianato artistico investendo 3 milioni di euro a favore di percorsi unici nel loro genere e che rappresentano al meglio la potenzialità di un settore strategico. "E lo fa - come dichiara Melania Rizzoli, assessore regionale al Lavoro e Formazione - attraverso il bando 'Lombardia Plus Cultura', approvato oggi in Giunta, che finanzierà progetti che si svolgeranno tra il 2021 e il 2023". "Con questa proposta - spiega l'assessore Rizzoli - diamo uno strumento in più a tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Regionesostiene e finanzia la formazione di qualità anche nel campo della cultura e dell'artigianato artistico investendo 3 milioni di euro a favore di percorsi unici nel loro genere e che rappresentano al meglio la potenzialità di un settore strategico. "E lo fa - come dichiara Melania Rizzoli, assessoreal Lavoro e Formazione - attraverso il bando 'Plus Cultura',to oggi in Giunta, che finanzierà progetti che si svolgeranno tra ile il 2023". "Con questa proposta - spiega l'assessore Rizzoli - diamo uno strumento in più a tutti i ...

vivereitalia : Raccolta differenziata, firmata intesa tra Consiglio Lombardia e Amsa - guiche6161 : RT @LegaSalvini: #Morelli: Un capannone industriale non è un luogo di culto. C’è voluto un pronunciamento del Consiglio di Stato per metter… - verbanonews : New post: Sessione di Bilancio: a scuole e vigili del fuoco l’avanzo di amministrazione del Consiglio regionale - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Raccolta differenziata, firmata intesa tra Consiglio Lombardia e Amsa - - Tele_Nicosia : Raccolta differenziata, firmata intesa tra Consiglio Lombardia e Amsa -