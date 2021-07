LIVE Nuoto | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | inizia l’avventura di Federica Pellegrini! 4×100 d’argento e Martinenghi di bronzo

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04: La lettone Maluka vince la prima batteria con il crono di 2’03?75 12.02: Partita la prima batteria dei 200 stile libero donne 11.59: Quasi tutto pronto per l’inizio di una sessione di batterie che si preannuncia lunga soprattutto per le cinque batterie dei 1500 donne 11.56: Curioso il fatto che ci siano così poche iscritte nei 200 stile ma i 400 di ieri danno l’idea di cosa ci aspetta con Titmus che punta a doppiare l’oro e Ledecky che non vuole certo arrendersi così facilmente. La lotta per la medaglia diè apertissima ma non è detto che si gareggi solo per il ...