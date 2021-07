Lite choc al Piano tra due fidanzati | un amico che li separa preso a cazzotti

(Di lunedì 26 luglio 2021) ANCONA - Come recita il proverbio? Tra moglie e marito non mettere il dito. Ma quando li ha visti litigare, e ha temuto che potesse succedere qualcosa alla sua amica, non ha potuto trattenersi. Si è ...

MARITO MARINA OCCHIENA/ "La mia seconda vita con lui a 40 anni" Una notiziache sarebbe ... MARITO MARINA OCCHIENA/ "Ho trovato l'amore all'età di 41 anni" Marina Occhiena e Angela Brambati:...Un violento litigio tra fidanzati in vacanza a Civitanova sarebbe degenerato in aggressione, l'altra notte, e lei, moldava, di 26 anni, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova ...