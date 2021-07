Che ci faceva il primario di malattie infettive di Novara in piazza con i no Green: «Ero lì solo per informare» (Di lunedì 26 luglio 2021) Pietro Luigi Garavelli è primario di malattie infettive all’ospedale Maggiore di Novara. È stato nominato Cavaliere della Repubblica ed è molto conosciuto nel suo territorio per essere stato un pioniere delle cure domiciliari per la Covid-19. Sui social, appare come strenuo difensore delle terapie contro il Sars-CoV-2 a base di idrossiclorichina. Molti, nel vederlo in piazza ad Alessandria alla manifestazione contro il Green pass, circondato anche dai no vax, sono rimasti stupiti. «Non ero lì per protestare – assicura lui -, ma per fare informazione come ho sempre fatto in tutta la mia ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Pietro Luigi Garavelli èdiall’ospedale Maggiore di. È stato nominato Cavaliere della Repubblica ed è molto conosciuto nel suo territorio per essere stato un pioniere delle cure domiciliari per la Covid-19. Sui social, appare come strenuo difensore delle terapie contro il Sars-CoV-2 a base di idrossiclorichina. Molti, nel vederlo inad Alessandria alla manifestazione contro ilpass, circondato anche dai no vax, sono rimasti stupiti. «Non ero lì per protestare – assicura lui -, ma per fare informazione come ho sempre fatto in tutta la mia ...

