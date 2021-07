Calciomercato Juventus | Raiola si muove | Addio a Pogba e non solo

Advertising

DiMarzio : #Juventus, il #BorussiaDortmund è pronto a fare un'offerta per #Demiral - Gazzetta_it : La Juve respinge l’assalto del Liverpool e blinda Chiesa - SkySport : Juventus, l'agente di Dybala atteso in Italia nelle prossime ore: le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - PianetaMilan : #Mercato @SerieA : @juventusfc - @locamanuel73 , ci siamo. @Atalanta_BC , primo no per #Romero #ACMilan #Milan… - dan_ceres : RT @RudyGaletti: ???? Marko #Pjaca - #Torino: c'è l'accordo con il giocatore ????. I ?? attendono ora una risposta dalla #Juventus: la richiesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Juventus News 24

...di.it per trattare i principali temi di giornata. Continueremo a celebrare la Nazionale campione d'Europa e vi daremo tutti gli aggiornamenti di mercato su Inter, Milan e, con ...Commenta per primo Laha riabbracciato oggi Cristiano Ronaldo che resterà in bianconero anche per questa stagione salvo clamorose sorprese. Non ci sarà però il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022. ...Secondo diversi quotidiani francesi, la moglie-agente Wanda Nara è tornata in contatto con i dirigenti della Vecchia Signora.Dopo gli arrivi di Ronaldo e Vina per Juventus e Roma continua il calciomercato per le big di Serie A. Mentre il Milan continua i lavori per il rinnovo di Kessié, Ilicic si avvicina sempre di più. La ...