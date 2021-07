Calcio: Inter, Lukaku torna dalle vacanze, primo allenamento ad Appiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. - (Adnkronos) - Atteso nella mattinata di lunedì, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha anticipato il suo rientro nella serata di domenica mettendosi subito a disposizione del gruppo e svolgendo oggi il primo allenamento ad Appiano Gentile. L'attaccante belga ha incontrato Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro con il quale ha posato per una foto pubblicata dall'account Twitter dell'Inter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. - (Adnkronos) - Atteso nella mattinata di lunedì, l'attaccante dell'Romeluha anticipato il suo rientro nella serata di domenica mettendosi subito a disposizione del gruppo e svolgendo oggi iladGentile. L'attaccante belga ha incontrato Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro con il quale ha posato per una foto pubblicata dall'account Twitter dell'

