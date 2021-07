Analisi del prezzo di Litecoin: LTC recupera e mira ai $150 (Di lunedì 26 luglio 2021) Il mercato delle criptovalute ha registrato un recupero durante il fine settimana e l'aumento dei prezzi di Litecoin potrebbe vederlo raggiungere presto $150 Il mercato delle criptovalute ha registrato un fine settimana positivo, con diverse criptovalute in rialzo. Bitcoin ha finalmente superato il livello di resistenza di $35.000 e ora viene scambiato appena sopra $38.000. Anche Ether è ben al di sopra di $2.000 e si sta dirigendo verso il punto di resistenza di $2.500. Litecoin non è stato da meno, il prezzo della criptovaluta infatti è in aumento del 9% nelle ultime 24 ore. Dopo aver raggiunto i 130 dollari, il recupero ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 26 luglio 2021) Il mercato delle criptovalute ha registrato un recupero durante il fine settimana e l'aumento dei prezzi dipotrebbe vederlo raggiungere prestoIl mercato delle criptovalute ha registrato un fine settimana positivo, con diverse criptovalute in rialzo. Bitcoin ha finalmente superato il livello di resistenza di $35.000 e ora viene scambiato appena sopra $38.000. Anche Ether è ben al di sopra di $2.000 e si sta dirigendo verso il punto di resistenza di $2.500.non è stato da meno, ildella criptovaluta infatti è in aumento del 9% nelle ultime 24 ore. Dopo aver raggiunto i 130 dollari, il recupero ...

