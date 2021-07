(Di lunedì 26 luglio 2021) Giornata tesa in commissione alla Camera. Il centrodestra chiede di depotenziare l'abuso di ufficio. Ma la partita è politica: Di Maio e Letta garanti del patto con Draghi

Advertising

Agenzia_Ansa : Alta tensione in Tunisia. Saied fa chiudere la sede di al Jazeera. A giornalisti e impiegati intimato di abbandona… - MRedivivo : RT @bruta5475: Alta Tensione, nevvero. AC/DC High Voltage - ComparatoNicola : RT @AntonellaNapoli: #Tunisia nel caos dopo le proteste delle ultime settimane contro il governo. La mossa del presidente #kais_saied non s… - AlvisiConci : RT @ragusaibla: Alta tensione sulla Giustizia: ecco cosa sta succedendo - ragusaibla : Alta tensione sulla Giustizia: ecco cosa sta succedendo -

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione

La Gazzetta dello Sport

Clima diin Tunisia dopo la decisione del presidente Saied di sospendere il Parlamento e di licenziare il premier Hicham Mechici . Intervenuta a Rainews24, Ester Sigillò , conoscitrice del Paese ...in commissione Giustizia La giornata in commissione Giustizia alla Camera è stata comunque movimentata. Il centrodestra compatto, con Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, ha chiesto di ...Il Tunisia il presidente ha rimosso il premier e sospeso il parlamento dopo un'accesa manifestazione del popolo: ecco cosa sta accadendo ...Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà di Gioele: "Tutto per depistare le indagini e allontanare le responsabilità dai colpevoli ...