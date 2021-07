X Factor 2021 quando inizia, giudici Italia, casting della quindicesima edizione (Di domenica 25 luglio 2021) X Factor 2021 quando inizia, giudici Italia, ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 25 luglio 2021) X, ...

fladig : Quest'anno le ONG in mare son poche. Eppure, le persone sono partite, in fuga dalle violenze della Libia. Il pull… - andreastoolbox : X Factor 2021, al via il 16 settembre su Sky. Il teaser l Sky Sport - sportli26181512 : X Factor 2021, al via il 16 settembre su Sky. Il teaser: 'Come as you are': una nuova edizione senza categorie, sen… - GFucci58 : RT @RADIOBRUNO1: X Factor 2021: arriva il primo teaser della nuova edizione #XFactor #RadioBruno - RADIOBRUNO1 : X Factor 2021: arriva il primo teaser della nuova edizione #XFactor #RadioBruno -