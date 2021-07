Van Vleuten | che beffa! Pensa di aver vinto | esulta ma è seconda

(Di domenica 25 luglio 2021) Nella gara in linea di ciclismo su strada femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'oro va all'austriaca Kiesenhofer, davanti all'olandese Vane all'italiana Elisa Longo Borghini. Incredibile,...

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 Ciclismo femminile, oro per l'austriaca Kiesenhofer Argento l'olandese Van Vleuten, bronzo per… - aficion593IT : RT @SpazioCiclismo: Tokyo 2020, Annemiek Van Vleuten: “Non sapevo ci fosse un’altra davanti” – Anna van der Breggen: “Ci avevano dato un ga… - Giulia_DeMaio : Radioline sì o radioline no? Da #Tokyo2020, che pensava di aver conquistato, Annemiek #vanVleuten risolleva la ques… - SpazioCiclismo : Tokyo 2020, Annemiek Van Vleuten: “Non sapevo ci fosse un’altra davanti” – Anna van der Breggen: “Ci avevano dato u… - MichelePizze76 : RT @ciclisteeu: Giochi Olimpici: l'impavida Kiesenhofer anticipa le grandi: Van Vleuten d'argento, Longo Borghini ottimo bronzo #elisalongo… -

Tra l'azzurra e l'austriaca, argento all'olandese Annemiek. Giuffrida vince in finale Dalla torrida strada ai freschi palazzetti nella zona di Tokyo dove l'aria condizionata è sparata a '...Nella gara in linea di ciclismo su strada femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'oro va all'austriaca Kiesenhofer, davanti all'olandesee all'italiana Elisa Longo Borghini. Incredibile, però, quanto successo alla seconda classificata, che, una volta superato il traguardo, ha esultato convinta di aver vinto, non essendosi ...A fine giornata sembrava che i bronzi azzurri potessero essere addirittura cinque, ma a fallire l'appuntamento con le altre due medaglie è stata addirittura la scherma, la fucina del medagliere azzurr ...Argento all’olandese Van Vleuten e oro all’austriaca Kiesenhofer, che vince a sorpresa. Bella la storia dell’atleta austriaca, trentenne, che quando era una ragazza era una promessa del ciclismo ma, ...