Taranto: tenta di uccidere la moglie poi si suicida Nella notte (Di domenica 25 luglio 2021) Ha tentato di ammazzare la moglie poi si è ucciso. Accaduto Nella notte a Taranto dove è morto un 39enne. Il tentativo di uxoricidio è avvenuto a colpi di forbice e la donna, per questo, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Annunziata” in condizioni non gravi. Non diamo notizia, generalmente, di suicidi. La vicenda peraltro è caratterizzata anche da altri accadimenti. L'articolo Taranto: tenta di uccidere la moglie poi si suicida <small ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 luglio 2021) Hato di ammazzare lapoi si è ucciso. Accadutodove è morto un 39enne. Iltivo di uxoricidio è avvenuto a colpi di forbice e la donna, per questo, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Annunziata” in condizioni non gravi. Non diamo notizia, generalmente, di suicidi. La vicenda peraltro è caratterizzata anche da altri accadimenti. L'articolodilapoi si

