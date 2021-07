Stonehenge patrimonio a rischio per un’infrastruttura

(Di domenica 25 luglio 2021) Un tunnel sotterraneo rende, segnalato quindi da Unesco. Un progetto che potrebbe danneggiare l’ambiente attorno al complesso di pietre preistorico, mettendone in pericolo la stabilità.: l’origine? I ricercatori ritengono dal Galles Come fermare la procedura che rende? Modificando il progetto che secondo la Commissione di valutazione

LONDRA. Non bastasse la fresca umiliazione di Liverpool, anchepotrebbe rischiare un clamoroso declassamento dall'Unesco e perdere lo status di "dell'umanità". Il problema è sempre lo stesso: gli interventi e i progetti nell'area che secondo ...Dopo Liverpool, anchepotrebbe perdere il suo ambito status didell'Umanità. Lo scrive il Guardian online, secondo cui il Comitato delMondiale dell'Unesco ha comunicato ai ministri del ...Stonehenge patrimonio a rischio per il progetto di un tunnel sotterraneo in prossimità dell'area archeologica. L'opera rovina il contesto.Non è ufficialmente a rischio di gravi danni ambientali, ma è sotto osservazione. Il Comitato dell’UNESCO ha infatti deciso di non includere La Grande barriera corallina fra i siti patrimonio dell’uma ...