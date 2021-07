Stadio Roma, polemiche e rimbrotti ma alla fine si farà (Di domenica 25 luglio 2021) polemiche, prese di posizione, rimbrotti, ricchi premi e cotillon. Ribadisco che, comunque, il fatto che si faccia lo Stadio è una vittoria per i tifosi ed è una vittoria per la Roma . Si è anche ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021), prese di posizione,, ricchi premi e cotillon. Ribadisco che, comunque, il fatto che si faccia loè una vittoria per i tifosi ed è una vittoria per la. Si è anche ...

virginiaraggi : Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto stadio della Roma. Si apre nuovo c… - CarloCalenda : Singolare che la Sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti, lo Stadio a #TordiValle forse il più clamoroso.… - cucsroma : @virginiaraggi Grazie a te non vedranno lo stadio della Roma - MTheo97 : @giampdisan @FrankRN10 @capuanogio Se dici Atalanta, Udinese e Sassuolo è come se dicessi Juve. Al milan non lo fan… - sportli26181512 : Stadio Roma, polemiche e rimbrotti ma alla fine si farà -