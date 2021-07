Sardegna, apocalisse di fuoco: turisti in fuga per l’incendio (Di domenica 25 luglio 2021) Gli incendi che stanno devastando la provincia di Oristano in Sardegna. La situazione aggiornata, la fuga dalla zona Non si arrestano gli incendi che da ieri 24 luglio stanno imperversando nella zona di Oristano in Sardegna. La situazione è ulteriormente precipitata con le fiamme che sono arrivate al borgo di Porto Alabe mettendo in fuga L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 25 luglio 2021) Gli incendi che stanno devastando la provincia di Oristano in. La situazione aggiornata, ladalla zona Non si arrestano gli incendi che da ieri 24 luglio stanno imperversando nella zona di Oristano in. La situazione è ulteriormente precipitata con le fiamme che sono arrivate al borgo di Porto Alabe mettendo inL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

