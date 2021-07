Sampdoria, per Damsgaard spunta anche l’Atalanta: la chiave è Romero (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria: Mikkel Damsgaard è sempre al centro di tante voci, sul danese ora sarebbe spuntata anche l’Atalanta Mikkel Damsgaard non si aggregherà alla Sampdoria prima della fine del ritiro. Il centrocampista danese sta sfruttando i giorni di ferie concessi dopo le fatiche di Euro 2020 e farà capolino a Bogliasco i primi di agosto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Su di lui restano accesi i riflettori di mercato, come riporta La Repubblica. Dopo la Juventus, prima squadra ad essersi interessata, il danese potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato: Mikkelè sempre al centro di tante voci, sul danese ora sarebbetaMikkelnon si aggregherà allaprima della fine del ritiro. Il centrocampista danese sta sfruttando i giorni di ferie concessi dopo le fatiche di Euro 2020 e farà capolino a Bogliasco i primi di agosto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Su di lui restano accesi i riflettori di mercato, come riporta La Repubblica. Dopo la Juventus, prima squadra ad essersi interessata, il danese potrebbe ...

