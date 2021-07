Roma, Mourinho bussa in casa Barcellona: l’obiettivo per la difesa è Lenglet (Di domenica 25 luglio 2021) C’è grande entusiasmo in casa Roma, in particolar modo l’arrivo di José Mourinho come nuovo allenatore ha scatenato le reazioni da parte dei tifosi giallorossi. L’intenzione della dirigenza è quella di riscattare l’ultima deludente stagione e il portoghese dovrà lottare per raggiungere la qualificazione in Champions League. La squadra della Capitale ha deciso di affidarsi ad un allenatore di grandissimo spessore, i metodi di Mourinho sono quelli di un allenatore che non lascia nulla al caso. L’ex Inter è in continuo contatto con la dirigenza per costruire una squadra forte ed in grado di lottare per le prime ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 luglio 2021) C’è grande entusiasmo in, in particolar modo l’arrivo di Josécome nuovo allenatore ha scatenato le reazioni da parte dei tifosi giallorossi. L’intenzione della dirigenza è quella di riscattare l’ultima deludente stagione e il portoghese dovrà lottare per raggiungere la qualificazione in Champions League. La squadra della Capitale ha deciso di affidarsi ad un allenatore di grandissimo spessore, i metodi disono quelli di un allenatore che non lascia nulla al caso. L’ex Inter è in continuo contatto con la dirigenza per costruire una squadra forte ed in grado di lottare per le prime ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | La scheda di #Azmoun, il primo obiettivo di Mourinho per l'attacco giallorosso - DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | #Azmoun primo nome per l'attacco di Mourinho, ma la trattativa non è semplice: il punto - SkySport : Calciomercato, Azmoun alla Roma? Lo #Zenit scherza sui social: '#Mourinho, ignoralo' #SkyCalciomercato #Azmoun #Roma - CalcioWeb : La richiesta di #Mourinho per la difesa: la #Roma su #Lenglet del Barcellona - Paolopillsfory1 : Quel falso di #Mourinho farà saltare in aria la Roma e poi andrà ad allenare il Portogallo. -