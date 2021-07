Open Finance | round di finanziamento per Yapily | Punto Informatico

Advertising

fintechIT : RT @CBI_Scpa: ??28/7 h 09:00 webinar “Partnership di valore in ambito Open Finance: CBI e #CRIF un caso concreto”. Si parlerà di #OpenFinanc… - CBI_Scpa : ??28/7 h 09:00 webinar “Partnership di valore in ambito Open Finance: CBI e #CRIF un caso concreto”. Si parlerà di… - DEDAGROUP_ICT : Open Banking e digitalizzazione del rapporto banca-impresa hanno portato ad una trasformazione significativa del me… - PrimoBonacina : Ascolta l’intervista di Primo Bonacina su #RADIO IT: IL PROTAGONISTA – MARIE JOHANSSON (TINK): “ECCO PERCHÉ L’OPEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Finance

Punto Informatico

Fondata nel 2017, con sede a Londra, la società è protagonista nel vivace ambito dell'con la sua piattaforma diBanking. Yapily, nuovi capitali e sviluppi futuri Il capitale ...This new round nearly doubles the funding Paystand raised in prior rounds and reflects the company's triple - digit growth as it leads the movement for ancommercialsystem. Paystand ...L'aumento di capitale punta a un'ulteriore espansione internazionale e al consolidamento della piattaforma: questa la visione di Yapily.Da inizio pandemia Yapily dice di aver aumentato la sua base clienti di 3,5 volte. Ora punta a crescere ancora di più nell'open banking.