Omicidio di Voghera, Gad Lerner alla sindaca: “Giornali hanno strumentalizzato? A disonorare la città è stato l’assessore Adriatici” (Di domenica 25 luglio 2021) Centinaia di persone sono scese in strada a Voghera sabato 24 luglio per chiedere giustizia per Youns El Boussetaoui, il trentottenne marocchino ucciso in piazza da un colpo partito dalla pistola dell’assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici, per cui ora sono stati confermati gli arresti domiciliari. Fra gli intervenuti al microfono in piazza c’è stato quello di Bahija, la sorella di Youns, e quello di Gad Lerner che invece si è rivolta alla sindaca, Paola Garlaschelli, che poco prima in un video aveva parlato di “una strumentalizzazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Centinaia di persone sono scese in strada asabato 24 luglio per chiedere giustizia per Youns El Boussetaoui, il trentottenne marocchino ucciso in piazza da un colpo partito dpistola delSicurezza Massimo, per cui ora sono stati confermati gli arresti domiciliari. Fra gli intervenuti al microfono in piazza c’èquello di Bahija, la sorella di Youns, e quello di Gadche invece si è rivolta, Paola Garlaschelli, che poco prima in un video aveva parlato di “una strumentalizzazione ...

itinagli : Sulle dinamiche dell'omicidio di #Voghera faranno luce le indagini. Sul fatto che un assessore, un rappresentante… - SkyTG24 : Massimo Adriatici, avvocato e assessore alla Sicurezza del Comune di #Voghera, è stato arrestato con l'accusa di av… - gennaromigliore : Dinamiche e responsabilità per l’omicidio di #Voghera le stabilirà un giudice. Da ieri continuo tuttavia a chiederm… - cdghietta : RT @silp_cgil: Omicidio Voghera, urge rivedere norme su armi a privati La posizione del @silp_cgil in evidenza su Huffington Post e Adnkron… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ucciso in piazza a Voghera, gip: 'Da assessore rischi a collettività' -