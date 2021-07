Olimpiadi di Tokio: altre due medaglie per l’Italia. I bronzi di Elisa Longo Borghini e di Odette Giuffrida (Di domenica 25 luglio 2021) Sono arrivate altre due medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Elisa Longo Borghini ha conquistato il bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile. E bronzo anche per Odette Giuffrida nel judo, categoria fino a 52 chili. La prova femminile in linea su strada di Tokyo 2020 è stata vinta dall'austriaca Anna Kiesenhofer, in fuga praticamente dall'inizio, mentre l'argento è andato all'olandese Annemiek van Vleuten L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 luglio 2021) Sono arrivatedueper l'Italia alledi Tokyo 2020:ha conquistato il bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile. E bronzo anche pernel judo, categoria fino a 52 chili. La prova femminile in linea su strada di Tokyo 2020 è stata vinta dall'austriaca Anna Kiesenhofer, in fuga praticamente dall'inizio, mentre l'argento è andato all'olandese Annemiek van Vleuten L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokio Lara Mori saluta le Olimpiadi, eliminata nelle qualificazioni della ginnastica Bene invece nel corpo libero, la specialità che consente alla valdarnese che a Tokio non ci è arrivata per caso. Ma seguiamo la cronaca del sito ufficiale della federazione ginnastica, ...

Olimpiadi. Ottimo esordio dell'Italvolley donne contro la Russia Poche e semplici parole quelle postate da Miriam Sylla , capitana della squadra azzurra di volley alle Olimpiadi di Tokio , dopo il facile successo contro la Russia. L'atleta, cresciuta nelle ...

Olimpiadi di Tokio, il Cio dà ok alla fascia da capitano arcobaleno TGCOM Tokio 2020, Dell’Aquila e Samele eroi della Puglia a cinque cerchi: fanno festa Foggia e Mesagne Tokio 2020, Dell’Aquila e Samele eroi della Puglia a cinque cerchi: fanno festa Foggia e Mesagne Piu’ che un medagliere azzurro e’ un medagliere pugliese. La prima giornata di gare alle Olimpiadi di ...

Medaglia piemontese alle Olimpiadi – Grande Elisa Longo Borghini, è bronzo! Arriva la terza medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ed è piemontese. Terzo posto per Elisa Longo Borghini, che si aggiudica la medaglia di bronzo nella prova su strada in linea di ...

