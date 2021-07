MXGP, Tony Cairoli: “Contento della vittoria in Gara-2, ora la classifica si fa interessante…” (Di domenica 25 luglio 2021) Due manche completamente differenti, ma un unico risultato finale: Tony Cairoli ha ufficialmente riaperto il Mondiale MXGP 2021. Il fuoriclasse siciliano, infatti, ha fatto sua Gara-2 del Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Loket e ha approfittato della caduta del leader della classifica generale, Tim Gajser, per riportarsi a sole 11 lunghezze di distanza dal campione del mondo in carica, che continua ad alternare vittorie schiaccianti ad errori pesanti. Il portacolori della KTM, che ha chiuso al secondo posto complessivo la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Due manche completamente differenti, ma un unico risultato finale:ha ufficialmente riaperto il Mondiale2021. Il fuoriclasse siciliano, infatti, ha fatto sua-2 del Gran PremioRepubblica Ceca sul tracciato di Loket e ha approfittatocaduta del leadergenerale, Tim Gajser, per riportarsi a sole 11 lunghezze di distanza dal campione del mondo in carica, che continua ad alternare vittorie schiaccianti ad errori pesanti. Il portacoloriKTM, che ha chiuso al secondo posto complessivo la ...

