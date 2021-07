Motociclismo, Hugo Millan muore in pista a 14 anni (Di domenica 25 luglio 2021) Motociclismo, Hugo Millan resta travolto da un’altra moto in pista ad Aragona: inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale Hugo Millan travolto in pista (screen YouTube)Ancora una tragedia che ha colpito il mondo del Motorsport che questa volta purtroppo piange una vittima molto giovane. Hugo Millan aveva solo 14 anni ed è morto questa mattina in seguito ad un terribile incidente avvenuto nel corso di gara 1 della European Talent Cup. Il fatto è avvenuto sulla pista spagnola in Aragona dove è stato ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 luglio 2021)resta travolto da un’altra moto inad Aragona: inutili i soccorsi e il trasporto in ospedaletravolto in(screen YouTube)Ancora una tragedia che ha colpito il mondo del Motorsport che questa volta purtroppo piange una vittima molto giovane.aveva solo 14ed è morto questa mattina in seguito ad un terribile incidente avvenuto nel corso di gara 1 della European Talent Cup. Il fatto è avvenuto sullaspagnola in Aragona dove è stato ...

