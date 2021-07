Il pacifismo e la nascita del suo simbolo più universale

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 25 luglio 2021) A partire dal 1957 gli Stati Uniti e la Gran Bretagna rinforzarono la loro alleanza militare, intensificarono rapidamente la cooperazione scientifica strategica tra i due paesi e, nel giro di un paio di settimane, realizzarono il primo test termonucleare britannico. In risposta all’accelerazione della corsa agli armamenti e alla sperimentazione dei test nucleari, crebbe la preoccupazione della società civile che non era affatto disponibile ad accettare l’uso di armi nucleari. Sempre nel 1957 in un articolo pubblicato sul settimanale laburista The New Statesman, lo scrittore J.B. Priestley invocando una decisa presa d’atto verso la demilitarizzazione, affermava che la Gran Bretagna avrebbe ...