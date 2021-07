Dalla Spagna, la Roma su Lenglet del Barcellona (Di domenica 25 luglio 2021) Stando a quanto riportato dal media iberico Sport, la Roma avrebbe mandato un’offerta di 15 milioni per l’acquisto del difensore Clément Lenglet al Barcellona. Dal canto suo, il club catalano, non sarebbe disposto a cedere il francese per meno di 25 milioni di euro. Leglent sarebbe stato richiesto direttamente da Mourinho, il quale lo riterrebbe essere il profilo giusto da inserire nella sua Roma. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) Stando a quanto riportato dal media iberico Sport, laavrebbe mandato un’offerta di 15 milioni per l’acquisto del difensore Clémental. Dal canto suo, il club catalano, non sarebbe disposto a cedere il francese per meno di 25 milioni di euro. Leglent sarebbe stato richiesto direttamente da Mourinho, il quale lo riterrebbe essere il profilo giusto da inserire nella sua. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Cucciolina96251 : RT @MilanLiveIT: #Calciomercato - Dalla Spagna ???? Il #Milan vuole chiudere la prossima settimana per il trequartista ?? - LALAZIOMIA : Calciomercato, dalla Spagna: Lazio su un obiettivo del Milan - LazionewsEu : Dalla Spagna: alla Lazio piace un giocatore del PSG, ma non manca la concorrenza #Lazio #LazioNews #SSLazio… - infoitsport : Dalla Spagna: offerta della Roma per Lenglet - MilanLiveIT : #Calciomercato - Dalla Spagna ???? Il #Milan vuole chiudere la prossima settimana per il trequartista ?? -