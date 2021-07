"Covid strage di stato, cosa accadrà dopo". Quest'uomo imbarazza tutta la sinistra: indovinate di chi è stato il sottosegretario (Di domenica 25 luglio 2021) I No vax di sinistra? C'è anche un ex sottosegretario di Romano Prodi in piazza per dire no al Green pass e rilanciare ogni tipo di complotto su Coronavirus, vaccini e dittatura sanitaria. Insomma, Ugo Mattei, esponente della borghesia di sinistra di Torino che aveva sfilato in piazza Castello giovedì sera, è tutt'altro che un caso isolato. Il Corriere della Sera, tra le altre, raccoglie la testimonianza di Angelo Giorgianni, 67 anni, magistrato ed ex sottosegretario all'Interno del governo Prodi, autore del libro La strage di stato scritto a quattro mani ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) I No vax di? C'è anche un exdi Romano Prodi in piazza per dire no al Green pass e rilanciare ogni tipo di complotto su Coronavirus, vaccini e dittatura sanitaria. Insomma, Ugo Mattei, esponente della borghesia didi Torino che aveva sfilato in piazza Castello giovedì sera, è tutt'altro che un caso isolato. Il Corriere della Sera, tra le altre, raccoglie la testimonianza di Angelo Giorgianni, 67 anni, magistrato ed exall'Interno del governo Prodi, autore del libro Ladiscritto a quattro mani ...

Advertising

IacoTullio : RT @gustinicchi: Covid in Brasile .. LINEA GIALLA CONTAGI, LINEA VERDE GUARITI, LINEA ROSSA (PRATICAMENTE A ZERO) I MORTI. La domanda na… - GFabrygherardi : RT @gustinicchi: Covid in Brasile .. LINEA GIALLA CONTAGI, LINEA VERDE GUARITI, LINEA ROSSA (PRATICAMENTE A ZERO) I MORTI. La domanda na… - LuiNardi : RT @gustinicchi: Covid in Brasile .. LINEA GIALLA CONTAGI, LINEA VERDE GUARITI, LINEA ROSSA (PRATICAMENTE A ZERO) I MORTI. La domanda na… - alessandro5161 : Per #Giorgianni, magistrato, ex sottosegretario nel governo Prodi e autore del libro La strage di Stato, il #Covid… - Carlo10309 : RT @gustinicchi: Covid in Brasile .. LINEA GIALLA CONTAGI, LINEA VERDE GUARITI, LINEA ROSSA (PRATICAMENTE A ZERO) I MORTI. La domanda na… -