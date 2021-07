Calciomercato Milan – Castillejo tiene in scacco la fascia destra (Di domenica 25 luglio 2021) Il Milan vuole cedere Samu Castillejo in questa sessione di Calciomercato per acquistare un nuovo esterno destro; per ora, niente offerte Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 luglio 2021) Ilvuole cedere Samuin questa sessione diper acquistare un nuovo esterno destro; per ora, niente offerte

Advertising

DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - msg_emanuele : RT @guru_mercato: #ESCLUSIVA - Su Julian #Brandt se ne sono dette tante, ma al momento è la #Lazio che sta spingendo per acquistare il clas… - zazoomblog : CALCIOMERCATO MILAN – Brandt nel mirino la scheda - News - #CALCIOMERCATO #MILAN #Brandt #mirino -