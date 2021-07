(Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Tribunale di Roma (collegio per i reati ministeriali) ha accolto le richieste della procura: archiviazione per Matteo. Da ministro dell'Interno, hanno stabilito i giudici, non ha commesso abusi volando con mezzi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza o dei Vigili del Fuoco. Escono indenni anche i funzionari che avevano approvato le richieste del Viminale. “Tutto in regola, nessuna ombra”, sottolinea la Lega, che aggiunge: “Nel maggio 2019 ci fu una campagna mediatica molto aggressiva contro, accusato di utilizzare gli aerei della Polizia: ora, dopo la Procura, anche i giudici Marcella Trovato e Chiara Gallone il ...

Advertising

LegaSalvini : ?? ++ ULTIM'ORA ++ VOLI DI STATO, ARCHIVIATO L’ALLORA MINISTRO SALVINI: “NESSUNA IRREGOLARITÀ” Il tribunale di Rom… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il Tribunale di Roma (collegio per i reati ministeriali) ha accolto le richieste della procura:… - DirettaSicilia : Voli di Stato, archiviato il procedimento su Salvini, - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il Tribunale di Roma (collegio per i reati ministeriali) ha accolto le richieste della procura:… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Voli di Stato, archiviato il procedimento su Salvini - -

Ultime Notizie dalla rete : Voli Stato

ilGiornale.it

In questi casi ivengono organizzati sulla base di un protocollo nazionale in stretta ... il 4 novembre 2017, direttamente dal Capo dellola Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ...Fantasticare non costa nulla e sono "" in totale sicurezza per quanti sono coinvolti. Immagina, ... èil progetto della festa d'estate organizzata nella mattina di venerdì 23 luglio, con ...L’errore dalla torre di controllo ha portato due aerei (con 228 persone a bordo) sulla stessa pista. L’allarme del pilota di easyJet ha salvato tutti. Ecco l’inchiesta francese ...Parsley è stato in grado di far atterrare il Cessna in un campo senza riportare ferite e danni all'aereo L'impresa dello studente di volo: si rompe l'unico motore dell'aereo e riesce in un atterraggio ...