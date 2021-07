Sei atleti olimpici italiani in isolamento fiduciario (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Sei atleti e sette dirigenti dell'Italia Team sono in isolamento fiduciario a Tokyo dopo aver avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid-19 (il giornalista italiano). Lo ha comunicato il Coni da Casa Italia a Tokyo. Nessuno di loro è positivo e gli atleti possono comunque svolgere gli allenamenti e gareggiare previo tampone molecolare prima della competizione. Leggi su agi (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Seie sette dirigenti dell'Italia Team sono ina Tokyo dopo aver avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid-19 (il giornalista italiano). Lo ha comunicato il Coni da Casa Italia a Tokyo. Nessuno di loro è positivo e glipossono comunque svolgere gli allenamenti e gareggiare previo tampone molecolare prima della competizione.

