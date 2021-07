Olimpiadi: Rae Lin D'Alie, 'emozionate per esordio ai Giochi' (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - "E' stata l'emozione più forte mai provata nella mia vita, non ci era mai capitato di giocare un'Olimpiade. Ora speriamo di ricaricarci per la prossima partita e scendere in campo con una mente un po' più sveglia e brillante e cercare di continuare a fare del nostro meglio". Queste le parole della cestista azzurra Rae Lin D'Alie dopo il faticoso successo sulla Mongolia nel torneo olimpico di basket 3x3. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - "E' stata l'emozione più forte mai provata nella mia vita, non ci era mai capitato di giocare un'Olimpiade. Ora speriamo di ricaricarci per la prossima partita e scendere in campo con una mente un po' più sveglia e brillante e cercare di continuare a fare del nostro meglio". Queste le parole della cestista azzurra Rae Lin D'dopo il faticoso successo sulla Mongolia nel torneo olimpico di basket 3x3.

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Rae Lin D'Alie, 'emozionate per esordio ai Giochi'... - MartinaMaa : Rae Rae facci sognare. #Olimpiadi @Italbasket - springsteen1949 : [News]Chi è Jessica Rae Springsteen, la figlia del 'Boss' Bruce alle Olimpiadi di Tokyo nel salto equestre - Il Rif… - Barbara68545184 : RT @ilriformista: La figlia del 'Boss', 29 anni, comanda uno stallone belga di 12 anni. Dopo non esser riuscita a partecipare ai Giochi di… - ilriformista : La figlia del 'Boss', 29 anni, comanda uno stallone belga di 12 anni. Dopo non esser riuscita a partecipare ai Gioc… -