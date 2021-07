Olimpiadi | Germania | polemiche social su divisa tedesca ' medaglia d' oro di quella più brutta'

(Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - Laolimpica dellaper i Giochi di Tokyo 2020 non è piaciuta ad alcuni atleti e utenti deimedia dal paese e dall'estero. "Chi è responsabile di questo vestito. Andiamo...", ha detto il giocatore di basket olimpico Maodo Lo su Instagram a proposito del vestito verde menta con un gilet piuttosto stravagante e scarpe color neon. Il compagno di squadra Niells Giffey si è detto d'accordo, chiedendo ai produttori Adidas e Team Germany "chi l'ha pensata?" Anche gli utenti di Internet non sono rimasti colpiti positivamente durante la cerimonia di apertura. Uno ha twittato che "nessuno può ...

Tokyo, 24 lug. La divisa olimpica della Germania per i Giochi di Tokyo 2020 non è piaciuta ad alcuni atleti e utenti dei social media dal paese e dall'estero. " ...L'imperatore giapponese Naruhito ha dichiarato ufficialmente aperti i giochi estivi, con la sobrietà che si addice non solo al suo ruolo, ma alla situazione. Ad accendere il braciere olimpico la tenni ...