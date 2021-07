Nuova modalità per scaricare il Green Pass senza AUTHCODE (Di sabato 24 luglio 2021) Non tutti sanno che è possibile scaricare il Green Pass senza AUTHCODE ossia senza il codice ricevuto via SMS dal Ministero della Salute dopo l’avvenuta vaccinazione, dopo la guarigione o a seguito di un tampone negativo. La mancanza del messaggio per la disponibilità del certificato verde non è un ostacolo insormontabile proprio al download del prezioso documento. Esiste un’alternativa attraverso il sito dedicato del Governo e pure senza app IO o Immuni. Come scaricare il Green Pass senza ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Non tutti sanno che è possibileilossiail codice ricevuto via SMS dal Ministero della Salute dopo l’avvenuta vaccinazione, dopo la guarigione o a seguito di un tampone negativo. La mancanza del messaggio per la disponibilità del certificato verde non è un ostacolo insormontabile proprio al download del prezioso documento. Esiste un’alternativa attraverso il sito dedicato del Governo e pureapp IO o Immuni. Comeil...

Advertising

wordweb81 : Nuova modalità per scaricare il #GreenPass senza AUTHCODE - luca_devito : Prima erano i roghi. Poi l’abbandono nelle campagne è diventata l’evoluzione dell’incendio: una nuova modalità di s… - PuntoCellulare : Le ultime indiscrezioni sulla nuova gamma iPhone 13 riguardano la batteria, nello specifico le modalità con cui si… - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Late game di Bugha. Chiama due amici a raccolta e lanciatevi in azione in Late game d… - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Late game di Bugha. Chiama due amici a raccolta e lanciatevi in azione in Late game d… -