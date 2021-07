“No Green Pass Day”, manifestazioni in tutta Italia (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Da Nord a Sud al grido di “Libertà! Libertà! Libertà” migliaia di persone, quasi tutte prive di mascherine, sono scesi in piazza per protestare contro l’introduzione del Green Pass obbligatorio per alcune attività sociali dal 6 agosto prossimo. Ovunque cartelli, striscioni rivolti al governo, e cori e insulti indirizzati al premier Mario Draghi. Immancabili le immagini di svastiche coperte dalla scritta “No dittatura”. Sono circa un’ottantina i comuni Italiani in cui gruppi organizzati di No Vax, ma non solo, si sono dati appuntamento per protestare contro l’obbligo del Green Pass ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Da Nord a Sud al grido di “Libertà! Libertà! Libertà” migliaia di persone, quasi tutte prive di mascherine, sono scesi in piazza per protestare contro l’introduzione delobbligatorio per alcune attività sociali dal 6 agosto prossimo. Ovunque cartelli, striscioni rivolti al governo, e cori e insulti indirizzati al premier Mario Draghi. Immancabili le immagini di svastiche coperte dalla scritta “No dittatura”. Sono circa un’ottantina i comunini in cui gruppi organizzati di No Vax, ma non solo, si sono dati appuntamento per protestare contro l’obbligo del...

