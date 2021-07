Napoli, basta Osimhen con la Pro Vercelli ma Demme preoccupa (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una partita amichevole giocata a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, il Napoli ha battuto 1-0 la Pro Vercelli. Il gol della vittoria per gli azzurri è stato segnato con un colpo di testa da Osimhen al 26? del primo tempo. Una gara segnata dall’infortunio occorso a Diego Demme, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio. Domani il centrocampista tedesco si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una partita amichevole giocata a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, ilha battuto 1-0 la Pro. Il gol della vittoria per gli azzurri è stato segnato con un colpo di testa daal 26? del primo tempo. Una gara segnata dall’infortunio occorso a Diego, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio. Domani il centrocampista tedesco si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

