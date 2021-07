Ministero, Green Pass consente di far visita ai parenti in ospedale (Di sabato 24 luglio 2021) “All’articolo 4, lettera b del decreto appena varato dal governo con cui si norma l’uso del Green Pass, è previsto per i parenti dei pazienti l’accesso alle sale d’attesa dei Pronto soccorso e ai reparti ospedalieri”. Lo precisano fonti del Ministero della Salute. Oggi il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, e la presidente della Commissione Sanità a palazzo Madama, Annamaria Parente, hanno annunciano, in una nota, l’intenzione di scrivere una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza. I senatori affermando di essere “al fianco del presidente di Salvagente Italia, Mirko Damasco, che da giorni è ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) “All’articolo 4, lettera b del decreto appena varato dal governo con cui si norma l’uso del, è previsto per idei pazienti l’accesso alle sale d’attesa dei Pronto soccorso e ai reparti ospedalieri”. Lo precisano fonti deldella Salute. Oggi il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, e la presidente della Commissione Sanità a palazzo Madama, Annamaria Parente, hanno annunciano, in una nota, l’intenzione di scrivere una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza. I senatori affermando di essere “al fianco del presidente di Salvagente Italia, Mirko Damasco, che da giorni è ...

