Maneskin: nuovo record (Di sabato 24 luglio 2021) I Maneskin sono spesso sulla bocca di tutti. Che sia per un loro messaggio, per un nuovo progetto, per una scottante novità… o per un record. In questo caso, per la giovane band romana c’è stata una nuova conquista. I Maneskin sono incredibilmente seguiti fin dal loro esordio. Partiti da X Factor, giovanissimi, i quattro hanno poi iniziato a “imporsi” su altri palchi. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 luglio 2021) Isono spesso sulla bocca di tutti. Che sia per un loro messaggio, per unprogetto, per una scottante novità… o per un. In questo caso, per la giovane band romana c’è stata una nuova conquista. Isono incredibilmente seguiti fin dal loro esordio. Partiti da X Factor, giovanissimi, i quattro hanno poi iniziato a “imporsi” su altri palchi. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

HuffPostItalia : Maneskin: 130mila connessi da tutto il mondo per il lancio del nuovo video - camreline : Oggi PRETENDO nuove storie, nuove fotine, nuovo materiale perché sì. Su, su, su. #måneskin #maneskin ?? - _SaraC_92 : RT @ESCitanews: I @thisismaneskin in sala d'incisione preparano il nuovo album ?????? #Eurovision #iwbys #ESC2022 - gloglottosordi : Ok Maneskin musica figa e tutto però i video non si possono sempre ridurre a gente che limona cioè ok va bene però… - ESCitanews : I @thisismaneskin in sala d'incisione preparano il nuovo album ?????? #Eurovision #iwbys #ESC2022 -